Caggiari salva l’Usinese 

Usinese 1

Bosa 1

Usinese (4-3-3) : Canalis, M. Saba (28' st Caggiari), Spanu (11' st Zinellu), Daga (8' st Mura), Manca, Saccu, Lubrano, Tedde, Mudadu (1' st D'Andrea), N. Sanna, D. Saba. In panchina Baldazzi, Lobino, Chelo, Porru, Porcu, Allenatore Loriga.

Bosa (4-4-2) : Viale, Mattiello, Mura, Pischedda, Fadda (25' st Romero), Unali, Riu, Carta, Gamarra, Pinna (38' st Soru), Cissè. In panchina Romero, S. Carboni, Marras, Fiorini, Lloret. Allenatore S. Carboni.

Arbitro : Murgia di Tortolì.

Reti : 3' st Cissè, 43' st Caggiari.

Note : ammonito Tedde, Pischedda, Sanna, Carta, Gamarra, Pinna, D. Saba.



Usini. Pari all'ultimo respiro per l'Usinese che, al Peppino Sau, ha affrontato un Bosa in salute e ben messo in campo. Nei primi minuti di gioco poche occasioni salienti.

La cronaca

Opportunità per gli ospiti poco prima dell'intervallo: conclusione di Pinna, parata di Canalis, poi solo un tempestivo intervento di Daga su Cissè evita la capitolazione. Nella ripresa, il Bosa la sblocca subito: Cissè riceve palla, Canalis prova a opporsi, ma per lui non c'è scampo. L'Usinese prova a reagire, ma la squadra di Carboni riesce a non farsi schiacciare e a controllare bene la situazione, complice anche una buona prestazione di Viale. Ma quando tutto sembra deciso, ecco il pareggio della squadra di Loriga: lo segna Caggiari che batte il portiere ospite da pochi passi.

RIPRODUZIONE RISERVATA