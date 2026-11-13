Caffellatte a colazione? «No, a Solarussa mi offrivano vernaccia»

Ci sono voci che, appena le risenti, ti riportano a un momento della tua vita. Massimo Lopez ne ha interpretate tante, e oggi torna in Sardegna per raccontare anche la sua storia, tra le canzoni di Frank Sinatra, le imitazioni e i ricordi di una carriera passata dal teatro al varietà. Il “Massimo Lopez Show” debutta oggi alle 21 al Teatro Nelson Mandela di Santa Teresa Gallura, per la stagione di prosa del CeDAC, e domani, alla stessa ora, fa tappa al Teatro Civico di Alghero. Sul palco, con la Jazz Company diretta da Gabriele Comeglio, Lopez ritrova il piacere di cantare e di parlare con il pubblico. E tra un brano e una risata c’è spazio anche per quelle storie che finora erano rimaste dietro le quinte.

Lo show

Per raccontare come è nato il suo rapporto con il palcoscenico, Massimo Lopez torna agli anni dell’infanzia. A fare da filo conduttore sono i ricordi, che nello show prendono forma anche attraverso video e immagini della sua vita. «Il filo dello spettacolo è il racconto. Ci saranno anche video e immagini di vita vissuta, già da bambino, per far capire al pubblico l’approccio che ho avuto con lo spettacolo. È abbastanza autobiografico, ma non è una noia», dice con una battuta. «Il tutto sarà condito da ironia, canzoni e imitazioni, insieme all’attore Alessio Schiavo e con la band consueta, la Jazz Company di Gabriele Comeglio».

L’Isola

Il primo ricordo di Massimo Lopez in Sardegna è anche quello della sua prima tournée. «Facevo ancora l’attore a livello amatoriale quando mio fratello Giorgio mi invitò a fare uno spettacolo con lui. Ho iniziato a Cagliari, poi mi sono spostato a Uras, Solarussa, Macomer, Iglesias e Sassari». Di quel viaggio ricorda anche le colazioni a Solarussa. «Invece del caffellatte mi volevano offrire la vernaccia. Non era facile, ma lo facevo». Poi è tornato sull’Isola anche in vacanza. «Non sono andato in Costa Smeralda come fanno i vip – una parola che già non mi piace – e ho girato tutta l’Isola. La Sardegna è un punto di riferimento per me. Fuori stagione mi piace ancora di più».

Lo swing

Prima di arrivare sul palco, le canzoni di Frank Sinatra risuonavano in casa, nella voce di sua madre. È lì che nasce la passione per lo swing che oggi tiene insieme i ricordi e la musica dello show. «La passione è nata da bambino, quando strimpellavo il pianoforte e la fisarmonica. A cantare le canzoni di Frank Sinatra, però, era la nostra mamma, per tenere noi fratelli buoni, seduti per terra. Mi è sempre piaciuto poter ripercorrere questi momenti sul palco».

«Ahhh Mike!»

Per imitare Maurizio Costanzo o Mike Bongiorno, Massimo Lopez partiva dal loro modo di ragionare. «Il carattere di chi imito ha la sua importanza, e anche l’aspetto psicologico. Se devo imitare Maurizio Costanzo, penso a come ragionerebbe lui. Anche quando facevo Mike Bongiorno, anni fa, entravo nella sua testa. C’è anche l’aspetto vocale, ma è un po’ superficiale. Io non sono un bravo imitatore di tutte le persone che vedo, sono un bravo osservatore». Il racconto torna poi agli anni con Anna Marchesini e Tullio Solenghi. «Ci siamo insegnati delle cose a vicenda. Il marchio di fabbrica che adoperiamo negli spettacoli è sempre quello del Trio, anche quando sono da solo». Alle spalle dei loro sketch c’erano gli anni del teatro di prosa. «Ci siamo formati con spettacoli prettamente drammatici. Il comico arriva quasi per paradosso, e il paradosso è la componente essenziale della comicità».

Il pubblico

Il sogno nel cassetto di Massimo Lopez? Somiglia a quello che accade quando lo spettacolo è finito e qualcuno si ferma a parlare con lui. «Continuare a fare quello che faccio. Avere il pubblico davanti, vedere le facce delle persone, potermi fermare a parlare con loro alla fine dello spettacolo». La conferma più bella la trova in quegli incontri, quando può vedere da vicino che cosa ha lasciato la serata. «Sentire che il pubblico è felice, vedere quegli occhi brillanti di emozione».

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