Caffè sempre più caro, stangata nei bar 

L’importante è lasciare il tempo, al cliente del bar, di mandare giù l’ultimo sorso di caffè espresso. Poi si può sparare: «L’ha pagato un euro e 30, ma lo sa che a dicembre probabilmente costerà due euro?». Ieri, ai clienti che sorseggiavano un espresso nei bar del centro, non è andato di traverso, ma non c’è fretta: accadrà fra tre mesi, quando - così si prevede - il barista chiederà per ogni tazzina la moneta più grande che c’è.

La stangata è in arrivo per chi ama non solo l’espresso al bar, ma anche a casa e pure per chi se lo fa con la moka: ad annunciarla è stato il Centro studi Unimpresa al forum di Cernobbio. Brasile e Vietnam ne hanno prodotto poco, i costi dell’energia aumentano, c’è l’inflazione e sono rincarati anche imballaggi e manodopera. Appena cinque anni fa la tazzina di caffè costava in media 87 centesimi, ora un euro e trenta, a fine anno si prevede due euro. «Dobbiamo cambiare strategia», ha detto a Cernobbio l’amministratrice delegata di Illycaffé, Cristina Scrocchia, «e raddoppiare la nostra penetrazioni in Spagna, Inghilterra, Francia e Germania».

La rabbia al bancone

La notizia getta nel panico i bar di tutta l’Italia isole comprese. E, quel panico, parte dai titolari dei pubblici esercizi, che lo contagiano ai clienti. Più che il caffè, a rendere nervoso Giuseppe Carta, seduto in piazza Yenne con l’espresso sul tavolino, è che resta fregato due volte: «Oggi come cliente, negli altri giorni nel mio ristorante a Sinnai, dove i clienti si spaventeranno per il prezzo della tazzina. Rinunciare è difficile: in Italia il caffè è una religione». Difficilmente quel nervosismo passerà, proprio come quello dell’oristanese Francesco Manca, che si gode il suo nettare scuro con la famiglia al tavolino: «Mi occupo di autotrasporti, il caffè al bar è un alleato indispensabile. Dovrò pagare l’espresso due volte e mezzo quello che mi costava cinque anni fa».

Gli esercenti

Se non è panico, nei bar siamo nei paraggi. Renzo Martinez, peruviano, responsabile del Caffè Svizzero nel largo Carlo Felice, è amaro come un caffè senza zucchero: «Il prezzo aumenta, ma gli stipendi restano sempre gli stessi e ora diventerà un lusso. Per noi, che prepariamo anche le colazioni continentali, è un problema». Più su nel Largo non ha voglia di sorridere Nicholas Dessì, responsabile dell’Ex Tipografia: «Due euro?! Mi sembra una previsione troppo pessimistica: magari ce la caviamo con 20 centesimi in più, vedremo. Noi lavoriamo molto con le colazioni, proponiamo l’English breakfast: due euro a tazzina ci cambia i listini». Emilio Ghiani, socio al Bar Centrale in piazza Yenne, non ha paura: il suo è proprio panico. «Molti perderanno l’abitudine dell’espresso al bar, che ora noi serviamo a un euro e venti. I clienti ci accuseranno di essere truffatori, poi si accorgeranno che il prezzo della tazzina esploderà ovunque. Alcuni si adegueranno, altri li perderemo». Poco più in là, nel bar-ristorante Incognito, il titolare Federico Todde ha nervi saldi: «Faccio pagare il caffè un euro e 50 centesimi da undici anni, anche perché lavoriamo soprattutto con la ristorazione. Perché scandalizzarsi per la tazzina a due euro visto che, in Europa, anche pessimi caffè ben lontani dalla qualità italiana li paghiamo fra i 3 e i 5 euro? Con le tasse che paghiamo sui dipendenti», conclude, «il caffè al prezzo attuale è un lusso che non possiamo permetterci». Al Corso Dodici il responsabile, Stefano Varioli, sospira: «Vuol dire che diminuiranno le vendite di espresso. Meno male che lavoriamo più sulla ristorazione che sul bar».

Il doppio ruolo

Chi la prende con filosofia è Francesco Manca, oristanese in trasferta domenicale con la famiglia, accomodato a un tavolino in piazza Yenne: «So che molti rinunceranno, visto che i prezzi aumentano e gli stipendi neanche per idea, ma io no: non farò mai a meno di caffè e croissant ogni mattina». Per la cronaca: Manca, a Oristano, ha un bar.

RIPRODUZIONE RISERVATA