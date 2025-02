“Caffè corretto”: musica, informazione e curiosità 

Come tutte le mattine, dalle 8.30 su Radiolina andrà in onda Caffè corretto. In conduzione, questa settimana, la giornalista di Unionesarda.it Veronica Fadda (foto), con un giusto mix tra informazione, musica e intrattenimento. In scaletta la lettura dei quotidiani per la consueta rassegna stampa. A seguire la storia di due associazioni che si occupano di volontariato per gli amici animali. Previsti gli inteventi dei giornalisti Mariella Careddu (L’Unione Sarda) ed Enrico Fresu (redazione web).