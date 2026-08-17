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Radiolina.
18 agosto 2026 alle 00:06

Caffé Corretto,  focus sul commercio 

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Torna su Radiolina alle 8.10 l’appuntamento del mattino con “Il Caffè Corretto”, il programma che ogni giorno intreccia informazione, attualità, musica e approfondimenti. Alla conduzione, per tutta la settimana, la giornalista Veronica Fadda. La puntata si apre con un focus sulla cronaca regionale, per poi lasciare spazio all’economia e al commercio con Roberto Bolognese, presidente regionale di Confesercenti, che parlerà dell’andamento dei saldi e dell’iniziativa “Il Battito della Città”, il progetto dedicato alla rigenerazione urbana.

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