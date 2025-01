Caffè corretto dai rincari: «Al bar ormai è un lusso» 

Alcuni riducono le tazzine giornaliere perché il caffè li rende nervosi. Altri, e sono molti di più, perché a innervosirli è lo scontrino. Cappuccino, pasta e acqua possono anche superare, e non di poco, i tre euro e mezzo rigorosamente al bancone (anche se la media è più bassa) a causa soprattutto dell’impennata del prezzo del caffè, inteso come materia prima: la media della tazzina nei bar di Cagliari è un euro e venti, ma per arrivare a uno e mezzo basta spostarsi un po’. Un’indagine nazionale di Assoutenti ci pone al quattordicesimo posto tra i capoluoghi di regione per il caro caffè, il che non sarebbe neanche male in una classifica di venti città dello Stivale (la nostra media è 1,17 euro per la tazzina al banco del bar, contro 1,38 della più cara, che è al solito Bolzano). A Cagliari costava 1,06 euro quattro anni fa, quindi l’aumento è del 10 per cento.

Aumenti solo iniziati

Una tempesta in un bicchier d’acqua, anzi, in una tazzina di caffè? No, ma nel senso di non ancora: «Il mio fornitore», sospira Fabio Liccardi, titolare del Web cafè in piazza d’Armi, prezzo al banco 1,20, dice che il bello, ma nel senso del brutto, deve ancora venire: la materia prima subirà ben presto ulteriori rincari, quindi nella catena i clienti se li ritroveranno nella tazzina senza che noi si guadagni un centesimo in più». Il suo bar è in posizione strategica tra la facoltà di Ingegneria e quelle umanistiche di Sa Duchessa: «Molti studenti prendono il caffè o la pasta, non il caffè e la pasta». A sorseggiarne uno c’è Paolo Valera, docente della facoltà di Ingegneria: «Vedo che i pensionati sono in difficoltà nei market perché anche il caffè costa troppo», sbuffa, «e succede anche nei bar. I cambiamenti climatici rovinano i raccolti», aggiunge Valera, «ma il riscaldamento globale rende pensabile coltivare il caffè anche da noi: proviamoci».

Il caso Mariuccia

Un euro e venti è anche il prezzo della tazzina in un’istituzione della città, cioè il bar Mariuccia in via Italia a Pirri, dove anni fa Silvio Berlusconi in campagna elettorale volle fermarsi per bere un caffè (facendo impazzire la scorta): peraltro, le cronache non narrarono di sue difficoltà nel pagarlo. «Abbiamo il Vergnano, tazzina a un euro e venti centesimi, e sappiamo che non è poco», premette Stefania Saddi, erede di Maria Assunta Manca, detta appunto “Mariuccia”. «Però, considerato che produciamo noi le paste con latte e uova fresche e le vendiamo a un euro, in questo modo calmieriamo il prezzo della colazione ai nostri clienti».

Pesi e contrappesi

Altrove, una bomba o un croissant sono quotati anche 1,50, ma un po’ ovunque si cerca di giocare sui pesi del caffè o cappuccino e i contrappesi della pasta o pizzetta. I clienti ringraziano, ma l’allarme resta: «Se per il tris cappuccino, pasta o pizzetta e bicchiere d’acqua in certi bar spendo 3 euro e 70, per me che come tutti ho lo stipendio in lire semplicemente tradotto in euro, significa che la colazione al bar mi costa settemila lire. Cos’è, uno scherzo?», si ribella Marco Angioni, 44 anni, mentre esce da un bar nel largo Carlo Felice. E Luigi Manca, bloccato davanti a un altro bar nel Largo in cui non entra, all’età di 52 anni si cimenta con l’aritmetica di base: «Fra i 3 euro e mezzo e i quattro per la colazione, il mio stipendio è 1.600 euro: dunque il mio bar è la cucina, a casa, dove girano latte e biscotti, e all’acqua provvede Abbanoa. Non gratis, nemmeno quella». Francesco Boi, impeccabile nella sua divisa, è il giovane responsabile del redivivo Caffè Svizzero, sempre nel largo Carlo Felice, riaperto dopo una lunga pausa. E lì i prezzi aumentano, ma subito Boi interviene: «Certo, ma offriamo il Paulista, cioè il top di gamma della Lavazza, ed essendo cento per cento arabica per una tazzina occorrono otto grammi e mezzo di caffè di primissima qualità, mentre per la robusta ne bastano tra i sei e i sette. Ma è un caffè indimenticabile», sorride Boi.

Il punto di equilibrio

Sul marciapiede opposto del Largo c’è il City bar, dove Pupa Dessalvi stampa scontrini uno dietro l’altro: «È vero, il prezzo del caffè aumenta prima di tutto per noi, quindi è ovvio che ne risenta anche quello della tazzina al bancone. Eppure lo serviamo a un euro e venti centesimi ed è eccellente: il “Tierra” della Lavazza, cioè 100% arabica biologica raccolta a mano in Ecuador». Le paste, però, sono a un euro e cinquanta: «Le acquistiamo da un laboratorio di ottima qualità, non abbiamo la produzione propria, quindi la filiera è più lunga rispetto a chi le autoproduce: il prezzo ne risente. Però teniamo il caffè fermo a 1,20 ed è di qualità stellare», conclude Dessalvi: «Per lo scontrino delle colazioni è necessario trovare il punto di equilibrio per avere un margine senza caricare troppo sul cliente». Una mano per fare il caffè e l’altra sulla calcolatrice, in attesa dei già promessi, ulteriori rincari della materia prima. E si sa che ogni promessa è debito. Purché paghiamo noi.

