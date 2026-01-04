VaiOnline
Radiolina.
05 gennaio 2026 alle 00:02

“Caffè Corretto” con Francesca Figus 

Con Francesca Figus alla conduzione, la nuova puntata di “Caffè Corretto” si apre in diretta su Radiolina, alle 8.10 partiamo con la consueta analisi delle notizie da L'Unione Sarda in edicola. Protagonista, Alessandro Aresu, editorialista del nostro giornale, analista geopolitico ed esperto di strategie e politiche pubbliche.

Tra gli ospiti Luigi Fontana, il figlio di Jimmy sarà in concerto il 6 a Porto Cervo, nella piazza dove suonò per l'ultima volta con il padre; la sociologa Francesca Chialà; la scrittrice Marta Cicilloni.

