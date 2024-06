Caduto nel pozzo,  l’anziano invita a cena tutti i suoi soccorritori 

Un semplice grazie non bastava, così ha deciso di radunare a cena tutti i cittadini che la sera del 2 giugno scorso si sono mobilitati per cercarlo e gli hanno salvato la vita. Raffaele Catapano quella domenica era caduto nel pozzo mentre cercava lumache nelle campagne del Sinis e se oggi può raccontare quell’avventura è grazie ai cabraresi che non hanno esitato a perlustrare palmo a palmo il paese e le campagne. «La cena? Era il minimo che potessi fare - racconta l’anziano di 82 anni - Senza di loro non sarei qui a raccontare la mia disavventura. Mi hanno salvato la vita, sono i miei eroi, li ringrazierò per sempre». Dopo quella brutta giornata che signor Raffaele non dimenticherà facilmente, venerdì è stato il momento della festa, dei ringraziamenti, delle emozioni e degli applausi; alla cena era presente anche il primo cittadino di Cabras Andrea Abis. La sera del 2 giugno ad accorgersi della presenza di Raffaele Catapano, che dal pozzo urlava con tutte le sue forze “sono qui, sono qui!”, sono stati diversi cittadini a iniziare dai dirigenti dell’Atletico San Marco, che da subito si erano attivati nelle ricerche con la compagnia barracellare. Catapano era in fondo al pozzo, aggrappato a dei pezzi (che erano serviti da appoggio) era riuscito a tenersi a galla fino all’arrivo dei volontari e dei soccorritori, i suoi angeli custodi.

