Caduti nel dimenticatoio 

«A Serramanna ci sono caduti in guerra di serie A e di serie B». Parole di Giuseppina Murgia, funzionaria regionale in pensione e nipote del soldato Celestino Murgia, classe 1919, morto durante la Seconda guerra mondiale, nel 1943. Il suo nome non figura nell’elenco sul monumento di piazza Martiri che ricorda i caduti serramannesi di tutte le guerre. E dire che Celestino Murgia, sommergibilista della Regia Marina morto atrocemente insieme ai commilitoni all'interno del sommergibile Achanghi, affondato dagli Alleati nel mare al largo di Augusta, in Sicilia, non è nemmeno il solo ad essere dimenticato. Come ha accertato Luigi Atzori, sottotenente del servizio navale della Guardia di Finanza in pensione, autore del volume “Il libro d'oro dei nostri eroi: martirologio dei soldati caduti di Serramanna” (edizione Tre Esse). Ha individuato 27 soldati serramannesi partiti per la guerra e mai più tornati, e non citati nel monumento ai caduti di piazza Martiri.

Io caduti

Ecco i nomi dei caduti “dimenticati”: Assuntino Cadelano, Rafaele Concas, Eugenio Conti, Daniele Cuccu, Giuseppe Etzi, Angelo Farci, Guglielmo Fenu, Torquato Lecis, Salvatore Maccioni, Felicino Melis, Ignazio Melis, Giovanni Battista Montis, Vincenzo Murgia, Raffaele Pezza, Antonio Pinna, Orazio Saba, Antonio Saiu, Antonio Zuddas (di Efisio), Antonio Zuddas (di Salvatore), Emilio Farris, Celestino Murgia, Luigi Murru, Salvatorangelo Pau, Mario Piras, Giulio Pisano, Laurenzio Tanca e Carmine Zuddas.

La ricerca

«Nella mia ricerca ho scoperto che 27 soldati di Serramanna caduti in guerra, 19 nella Prima guerra mondiale e 8 nella Seconda, non sono elencati nelle lastre di marmo del monumento», dichiara Atzori, 75 anni. Ha lavorato per 4 anni al libro che in qualche modo fa giustizia, e pone rimedio a quella che appare come una dolorosa omissione. «Il mio libro menziona tutti i caduti delle due guerre mondiali», continua l'ex finanziere ricercatore «Perché i nominativi dei soldati caduti non sono stati tutti riportati sul monumento? – si chiede – una domanda finora senza risposta. Si sapeva chi era partito per la guerra. Perché non hanno trascritto tutti i nominativi dei caduti?».

Ogni 4 novembre, per la festa dei Caduti, nessuno risponde “presente” al nome dei soldati dimenticati di Serramanna. Giuseppina Murgia chiede di porre rimedio, per lo zio soldato Celestino Murgia, morto annegato all'interno di un sommergibile il 23 luglio del 1943. «Lo devo a mio padre Alfredo, che ora non c'è più, e che mi raccontava sempre del cugino Celestino Murgia, che non venne mai nominato durante la cerimonia in onore dei caduti in guerra. Mio padre teneva molto al cugino e soffriva per questa mancanza». Luigi Atzori, il finanziatore storiografo dei martiri eroi di Serramanna, fa una proposta. «Difficile pensare ad un’aggiunta nel monumento di piazza Martiri, io penso che si potrebbero ricordare i 27 caduti dimenticati con una lapide da sistemare in piazza Gramsci, al centro del paese. Ne ho parlato con diversi sindaci ma non se n'è fatto nulla. Non costerebbe tanto, sarei disposto a farlo a mie spese».

RIPRODUZIONE RISERVATA