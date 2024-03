«Caduti in guerra e dimenticati da tutti» 

Dopo oltre settant’anni i loro nomi verranno inseriti nel monumento che celebra i caduti in guerra del paese: grazie a una lunga ricerca storica, finalmente anche Adamo Vacca, Efisio Mallus e Giovanni Piras si ricongiungeranno agli altri 56 compaesani che diedero la vita per la patria.

Lo studio

Merito degli appassionati della neonata associazione Memorias: hanno spulciato archivi, consultato documenti sui quali il tempo e la polvere si erano sedimentati, ma alla fine sono riusciti a strappare all’oblio la storia di tre soldati sarrochesi che, quando venne eretto il monumento che svetta sulla piazza della chiesa, per un errore non furono inseriti nella targa commemorativa. Un gruppo di amanti della storia delle due guerre (presidente Roberto Pazzini, vice Alessia Benevento, segretaria Anna Loddo, consiglieri Riccardo Monforte e Anna Loddo) che punta a riannodare i fili della memoria, e a far conoscere ai più giovani le vicende di quei ragazzi morti lontano da casa.

«Soprattutto della Grande guerra in paese, ormai, si sono persi i ricordi – spiega Roberto Pazzini -, crediamo che sia importante custodire la memoria di questa parte della storia e del sacrificio di quei giovani. Di Efisio Mallus, morto nella Seconda guerra mondiale, abbiamo scoperto che combatté anche nella Prima, e venne tumulato nel cimitero d’onore di Amburgo; Adamo Vacca, invece, risultò disperso nel secondo conflitto mondiale. La sorte di Giovanni Piras – che aveva un gemello impegnato su un fronte diverso dal suo – fu veramente beffarda, visto che morì il giorno successivo al ritorno a casa».

Il gruppo

Il logo di Memorias, disegnato da Giovanni Meloni, ritrae il monumento del soldato che guarda verso il Municipio: a sceglierlo è stato il comandante della Brigata Sassari, il generale Stefano Messina. Prima della costituzione dell’associazione, Roberto Pazzini ha condotto una ricerca sulla figura di Luigi Siotto, morto sull’altopiano di Asiago, dove ora c’è una lapide a ricordare il suo sacrificio. Nel futuro immediato di Memorias ci sono altri obiettivi. «Della nostra associazione fanno parte anche delle guide alpine che operano nell’altipiano – racconta Pazzini -, grazie a loro sono riuscito a scoprire il luoghi in cui molti sardi persero la vita nella Prima guerra mondiale. Ci aspettano tanti appuntamenti, a breve parteciperemo, insieme a una delegazione bosniaca e una austriaca, alla cerimonia in ricordo della terribile battaglia delle Melette, gruppo montuoso sull’altopiano dei Sette Comuni, in provincia di Vicenza».

Per il sindaco, Angelo Dessì, la ricerca condotta da Memorias ha un grande valore: «Mantenere il ricordo di ciò che è stato è importante per non commettere gli errori del passato, un plauso va a questa associazione per aver condotto una ricerca così importante per i sarrochesi. I nomi dei tre caduti verranno inseriti nel monumento durante una cerimonia».