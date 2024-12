“Caduti della Grande Guerra”: riaprirà la storica scuola di via Italia 

Riaprirà non prima di settembre dell'anno prossimo, in via Italia, l’istituto per l’infanzia “Caduti della Grande Guerra”. La storica sede scolastica pirrese è chiusa dal 30 giugno 2023. Per 70 anni, fino al 2021, era stata gestita dalle Ancelle della Sacra Famiglia. Poi due anni di gestione esterna, l'ultimo a cura della cooperativa sociale “Il mio mondo”, infine l'inevitabile chiusura per consentire importanti lavori di ristrutturazione, per un importo di circa 700 mila euro, incominciati il 24 gennaio scorso, quasi un anno fa, e tutt'ora in corso. Sarebbe invece ormai in dirittura d'arrivo l'intervento di messa in sicurezza della scuola dell'infanzia di via Corona. In questo caso i lavori dovrebbero concludersi entro questo mese (dicembre).

Il doppio annuncio è arrivato nel corso della seduta del Consiglio della Municipalità. «L’Amministrazione comunale è intervenuta tempestivamente, il coordinamento è totale», afferma la presidente della Municipalità, Maria Laura Manca, «si tratta di interventi che segnano il passo verso una svolta nei rapporti e questo è stato confermato anche dalla sottoscrizione del Patto educativo di Comunità, alcuni giorni fa, dove la scuola e la comunità pirrese diventano cardine delle nuove politiche. E non possiamo che esserne soddisfatti».

Sulla scuola di via Italia, riferisce ancora la presidente Manca «l’assessora alla Pubblica istruzione, Giulia Andreozzi, ci ha assicurato la sua disponibilità a seguire i lavori e a cercare di accelerare le procedure affinché per il prossimo anno scolastico la sede sia restituita ai pirresi. E anche questa è sicuramente una bella notizia». In seguito si procederà verosimilmente ad un affidamento pluriennale, con l'obiettivo di dare continuità all'offerta formativa.

RIPRODUZIONE RISERVATA