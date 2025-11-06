Caduti, cerimonia con i sassarini 

Sinnai ha celebrato ieri mattina la “Giornata dell'Unità Nazionale e della Festa delle Forze Armate”, commemorando anche i suoi caduti. Una mattinata intensa soprattutto nel ricordo di chi ha perso la vita per la difesa della Patria nelle ultime due guerre mondiali. Tanti i soldati sinnaesi caduti e ancora dispersi in diverse parti d’Europa.

La mattinata è iniziata con la celebrazione di una messa. Subito dopo il corteo che ha raggiunto il Parco delle Rimembranze: quindi la cerimonia dell'Alzabandiera, la preghiera per i Caduti, la deposizione della corona d’alloro, l'intervento della sindaca Barbara Pusceddu e la visita al Monumento, col Picchetto d’onore e con la partecipazione della Banda musicale della Brigata Sassari. Presente anche una scolaresca. Poi il trasferimento alla “Piazza Milite Ignoto” per la deposizione di una corona d’alloro. (r. s.)

