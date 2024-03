Cadute le accuse per 14 necrofori 

I reati di truffa e falso sono stati dichiarati prescritti, assieme a qualche corruzione. Per le altre imputazioni è arrivata l’assoluzione piena. Si è chiuso così, senza condanne, il dibattimento del processo nato dall’inchiesta “Caro estinto”. L’indagine del pm Giangiacomo Pilia aveva ipotizzato che, per anni, ci sarebbe stato un accordo tra i necrofori di vari ospedali cagliaritani e alcune agenzie funebri: denaro in cambio di segnalazioni dei decessi, così che si potessero spartire i servizi. Le telecamere della Procura avevano ripreso il passaggio dei soldi nelle camere mortuarie e, terminata l’inchiesta a maggio 2017, erano scattate anche le misure cautelari: arresti domiciliari per una ventina di persone.

L’inchiesta

Nel registro degli indagati erano comparsi 140 nomi, ma alla fine il pubblico ministero aveva chiesto il rinvio a giudizio solo per una quarantina di necrofori ospedalieri del Brotzu, del Santissima Trinità, del San Giovanni di Dio, del Businco e del Marino, oltre che per i titolari di varie imprese funebri, accusati a vario titolo di truffa aggravata, peculato, falso in atto pubblico e induzione indebita. Molti altri indagati avevano ricevuto, invece, un decreto penale di condanna per le contestazioni minori. Nel marzo 2019, in quattro avevano patteggiato davanti al Gup, Roberto Cau, pene sotto i due anni di reclusione, uno aveva scelto l’abbreviato e gli altri 35 erano stati rinviati a giudizio davanti al collegio presieduto dal giudice Giovanni Massidda.

Il dibattimento

Il dibattimento si è protratto per quasi cinque anni, nel corso dei quali alcuni reati sono stati dichiarati prescritti e una ventina di imputati stralciati. Molto tempo si è perso perché il primo perito nominato dal Tribunale non era riuscito a trascrivere le intercettazioni. Revocato, ne era stato nominato un altro, ma tra una cosa e l’altra se ne sono andati quasi due anni. Alla fine il pm Pilia aveva depositato una requisitoria di 560 pagine, sollecitando 14 richieste di condanna a pene comprese tra i 3 e i 5 anni di carcere, ma anche assoluzioni per dei falsi e alcuni peculati.

La sentenza

Ieri i giudici hanno letto la sentenza: per alcuni è arrivata la prescrizione del falso, della truffa e da qualche corruzione, ma per la maggior parte ci sono state assoluzioni piene. Nello specifico la contestazione mossa al necroforo Gesuino Cocco (Santissima Trinita) di aver ricevuto 200 euro (50 in più rispetto alle regalie pubbliche consentite) è stata riqualificata di giudici da induzione indebita a corruzione impropria e dichiarata prescritta. Prescrizione anche per alcune imputazioni mosse a Piero Spiga (Santissima Trinità), Mario Palmas, Andrea Vacca e Marco Putzu (tutti del Brotzu). Tutti e cinque, però, sono stati assolti con formula piena dal resto delle contestazioni assieme a Ignazio Pilloni (Brotzu), Ivano Tullio Arangino (Santissima Trinità), Giorgio Locci, Ignazio Puddu, Romano Congiu (tutti e tre del Businco), Umberto Fanni, Salvatore Furcas e Sergio Steri (questi ultimi dell’ospedale Marino). Per tutti il fatto non sussiste. Il necroforo Antonello Melis (Brotzu) è morto prima della sentenza.

Difese soddisfatte

Soddisfazione è stata espressa per le assoluzioni da molti degli avocati difensori degli imputati arrivati sino all’ultima fase del processo: Pierluigi Concas, Herika Dessì, Francesco Atzeni, Ugo Mario Dessì, Stefano Vacca, Alessandro Ballicu, Carlo Monaldi, Francesco Marongio, Marco Fausto Piras, Massimo Fenza, Paolo Berria e Roberto Peara.

