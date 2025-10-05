Caduta rovinosa sugli sci, la moglie lo assiste per 26 anni 

Venezia. Abbandona il lavoro e per 26 anni resta accanto al compagno, rimasto gravemente disabile per una caduta con gli sci, da allora incapace di parlare, con difficoltà a muoversi e progressivamente sempre più grave, fino alla morte. È la storia di una coppia di Concordia Sagittaria, nel Veneto Orientale. Lui è Luca Romanin, morto sabato a 49 anni, e di Michela Florean, la sua compagna di poco più giovane. L’incidente avvenne in Alta Badia, nel 1999, quando Romanin aveva 26 anni e Michela 23. Romanin praticava calcio, basket, ciclismo e nuoto subacqueo, oltre allo sci. Le foto del tempo lo ritraggono atletico e sempre in tenuta sportiva, anche quella che sabato ne ha annunciato la morte. Lei lavorava in un negozio sportivo a Caorle. Si erano conosciuti da poco e avevano pianificato di andare a vivere assieme. Dopo la caduta sulla pista olimpica della Gran Risa, Romanin era apparso subito in gravissime condizioni. Elitrasportato a Bolzano, fu sottoposto a due interventi chirurgici. Poi altri ricoveri a Udine. Da allora, Michela lasciò il lavoro per dedicarsi interamente a lui, in un appartamento ricavato nell’abitazione dei genitori di Luca, assistendolo e aiutandolo giorno e notte negli esercizi di riabilitazione, assieme ai genitori di lui. Fino alla fine.

«Sei di nuovo libero, adesso ritorna a volare in alto», ha scritto su Facebook suo fratello, Marco Romanin, allenatore di basket a Venezia, un passato da giocatore in A2. «Lo portavo per Concordia, andavamo a fare la spesa - ha raccontato - I miei figli, suoi nipoti, lo hanno sempre tenuto in altissima considerazione. Michela lo ha accudito con un amore incredibile». La storia d’amore e di cura è diventata anche una canzone, “Endless love” della band Final Stage, di cui fa parte il nipote di Luca, figlio di Marco Romanin.

RIPRODUZIONE RISERVATA