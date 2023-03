Caduta o spinta?  Lo stabilirà l’autopsia sul corpo di Aledda 

La perizia necroscopica sulla salma di Cesarino Aledda, 58 anni di Burcei, si farà domani mattina. Ma le indagini dei carabinieri non si sono fermate neppure ieri e proseguono anche oggi. I militari della stazione e della compagnia di Quartu hanno convocato e interrogato alcuni compaesani della vittima. C’è la necessità di risalire alle persone che hanno incontrato Aledda giovedì e quali luoghi è stata la vittima nella stessa giornata.

C’è da capire se Aledda è rientrato a casa da solo o con qualcuno. Di certo, è stato suo padre a fare venerdì mattina la drammatica scoperta: l’uomo è entrato a casa trovando il figlio senza vita, per terra vicino alla scala. Una caduta accidentale, una spinta? Il giallo insomma rimane in attesa di una risposta che potrebbe arrivare della perizia che verrà effettuata domani da Roberto Demontis nell’istituto di Medicina legale del Policlinico. La salma è stata portata a Monserrato sempre venerdì dopo i rilievi sul posto effettuati dallo stesso medico e dai carabinieri che svolgono le indagini sotto le strette direttive del sostituto procuratore Nicoletta Mari che ha richiesto l’autopsia sul cadavere. Il lavoro investigativo a Burcei è coordinato dal maggiore Pilia, dal capitano Michele Cerri e dal tenente Ignazio Cabras. Una indagine certosina portata avanti con grande discrezione in attesa dell'esito della perizia legale

