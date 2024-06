Caduta mortale dopo la rapina:  «Condannateli» 

Per il pubblico ministero non ci sono dubbi. L’imprenditore Mario Mulas è morto lo scorso ottobre a causa della rapina che avrebbe subito, cercando di uscire dalla finestra dell’appartamento di viale Elmas, dov’era stato rinchiuso. Per questa ragione la pm Rita Cariello ha chiesto la condanna a 4 anni e 5 anni e 4 mesi nei confronti di Ilaria Gaviano e Ciprian Baicenau, accusati di rapina e morte come conseguenza di altro reato.

Entrambi sono accusati di aver provocato la morte del 75enne Mario Mulas, caduto dalla finestra, e di avergli portato via un Fiat Doblò, sodi e altri oggetti. La coppia è difesa dagli avvocati Carlo Amat e Carlo Demuro, mentre la famiglia dell’imprenditore deceduto è assistita dal legale Luca Sannio. Il giudice Giorgio Altieri ha rinviato l’udienza del processo che si sta celebrando con il rito abbreviato al 20 giugno: quel giorno potrebbe anche esserci la sentenza.

