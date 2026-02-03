Caduta fatale per un pensionato 

Tra pochi mesi avrebbe festeggiato gli 80 anni circondato dall’affetto della sua famiglia, ma purtroppo quella giornata di festa non arriverà a causa di un destino tragico: Alfonso Fanutza, pensionato molto stimato a Is Aios, piccola frazione di Narcao, è morto ieri dopo un incidente domestico.

La caduta

Da quanto è stato possibile ricostruire, l’anziano era salito su una scaletta per fare dei lavori su una tettoia, ma potrebbe aver perso l’equilibrio dopo essere scivolato. Una caduta, per quanto non da un’altezza elevata, che avrebbe avuto conseguenze devastanti. L’uomo non ha perso conoscenza ma è riuscito ad alzarsi e a trascinarsi dentro casa dove, (ma sarà il medico a stabilirlo con certezza) potrebbe essere sopraggiunto un arresto cardiaco. O forse le lesioni interne riportate nella caduta potrebbero essergli state fatali. È stato il figlio Claudio, che vive con lui, ad accorgersi dell’accaduto quando è rientrato a casa: «Purtroppo sono arrivato e l'ho visto a terra, dentro casa, privo di conoscenza. Ho dato l’allarme ma invano». La macchina dei soccorsi si è mossa immediatamente ed è stato attivato anche il servizio dell’elisoccorso nella speranza di poter affidare il ferito al più presto al Pronto soccorso del Brotzu,ma purtroppo i medici, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che accertarne la morte».

Il dolore

Una tragedia assurda per questa famiglia che ora è piombata nel lutto. Alfonso Fanutza era un grande lavoratore: «È stato per 25 anni a Lumezzane, in provincia di Brescia, – racconta la sorella Maria Pia – è partito all'età di sedici anni e adesso era in pensione. Il primo aprile avrebbe compiuto 80 anni». Una vita di lavoro ma anche di passione per la musica: «Mio padre amava suonare la chitarra e mi ha trasmesso la passione per la musica infatti io suono il basso, Custodirò con cura la sua chitarra – racconta ancora il figlio – perchè dopo il lavoro per lui la musica era l’hobby più importante. Negli ultimi anni ha lavorato all'Agricola Punica. È andato in pensione all'età di 67 anni e ora che si doveva godere il meritato riposo questa disgrazia». Oltre alla sorella Maria Pia, ieri era presente anche la sorella Giuliana: vivevano tutti molto vicini nella frazione di Is Aios, una piccola comunità dove tutti si conoscono e dove tanti sono andati a portare il proprio cordoglio a questa famiglia distrutta dal dolore.

RIPRODUZIONE RISERVATA