Caduta fatale per un operaio 

Inviata

Marrubiu. Una caduta fatale. Un volo di quattro metri nel vano dell’ascensore, il tentativo estremo di aggrapparsi e poi il buio. Non c’è stato niente da fare per Antonio Meloni, 75 anni di Terralba, che ieri pomeriggio ha perso la vita nel caseificio Sepi alle porte di Marrubiu. Un tragico incidente sul lavoro, la cui dinamica è ancora tutta da chiarire e su cui i carabinieri della Compagnia di Oristano e lo Spresal stanno già lavorando.

L’incidente

Antonio Meloni, fratello dell’indipendentista Doddore, lavorava per una ditta di manutenzioni spesso impegnata anche nel caseificio che si affaccia sulla Statale 131. Ieri pomeriggio il 75enne si è presentato nell’azienda, dove tutti lo conoscevano. Non è chiaro di cosa si stesse occupando ma dai primi riscontri sembrerebbe che si sia avvicinato a un vecchio montacarichi, nonostante i cartelli di divieto e di pericolo. Poi qualcosa è andato storto e Meloni è precipitato da un’altezza di circa quattro metri. Un impatto violentissimo ma è riuscito ad alzarsi, ad uscire nel piazzale e a dire alcune parole agli altri operai. Poco dopo si è accasciato e non si è più ripreso.

I soccorsi

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, sono arrivate un’ambulanza da Terralba e una del 118 dell’Areus ma i ripetuti tentativi di rianimazione non sono bastati. Troppo gravi le ferite riportate nella caduta, in particolare quelle alla testa e presumibilmente qualche trauma interno che gli sono stati fatali. In tarda serata il corpo è stato portato via dall’azienda fra lo sconcerto di colleghi e familiari.

Gli accertamenti

Sul posto sono arrivati subito anche i carabinieri della Compagnia e i funzionari dello Spresal che ora stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Si esaminano le tracce di sangue sul pavimento ma anche nel vano dell’ascensore per cercare di capire i movimenti fatti da Meloni. E soprattutto potranno essere utili a fare chiarezza e accertare eventuali responsabilità anche le testimonianze delle persone che si trovavano ieri pomeriggio nel capannone. Sembra che al momento della caduta, il 75enne fosse da solo ma non è chiaro cosa stesse facendo su quel vecchio montacarichi. Sulla vicenda la procura ha aperto un’inchiesta.

L’avvocato Gianfranco Siuni, a nome della azienda Sepi, chiarisce che «Meloni lavorava per un’altra ditta di manutenzioni che effettua interventi anche al caseificio. Ma non c’è nessun rapporto diretto con Sepi formaggi». La tragedia ha destato profonda commozione fra tutti gli altri dipendenti e a Terralba dove la famiglia Meloni è molto conosciuta.

RIPRODUZIONE RISERVATA