Caduta fatale, deceduto il vigile urbano 

L’ultima flebile speranza si è spenta domenica notte. Non ce l’ha fatta Pietro Nicolai, il vigile urbano di Siamaggiore precipitato nel vuoto mentre potava un pino. Per otto giorni ha lottato in un lettino della Rianimazione del Brotzu ma poi si è dovuto arrendere: troppo gravi i traumi riportati in quel volo da circa sette metri d’altezza. Una caduta devastante anche per il 44enne di Oristano, titolare della ditta che si stava occupando degli interventi sugli alberi nella villa del vigile a Pardu Nou.

La tragedia

Da subito le condizioni di Pietro Nicolai erano apparse disperate. Sabato 24 febbraio stava effettuando alcuni lavori nel giardino della sua abitazione, che si affaccia sulla Provinciale 18 fra la borgata agricola e Siamaggiore. Di buon mattino insieme al titolare della ditta aveva iniziato a potare il pino, proprio accanto alla casa. L'intervento era quasi ultimato, diversi tronchi erano già stati tagliati poi all’improvviso qualcosa è andato storto: un ramo avrebbe colpito la piattaforma aerea su cui il vigile urbano e l’operaio erano intenti a lavorare. Tutto è accaduto in una manciata di secondi, il cestello si è ribaltato e i due sono caduti nel vuoto. I soccorsi sono stati immediati ma gli operatori del 118 hanno capito subito che il quadro era drammatico: entrambi erano incoscienti, Nicolai era stato intubato sul posto e poi trasferito con l’elisoccorso all’ospedale Brotzu. Aveva subito un delicato intervento chirurgico alla testa, era in coma e per una settimana ha lottato fra la vita e la morte fino a domenica notte, quando è deceduto. Restano gravissime anche le condizioni del 44enne di Oristano che, subito dopo la caduta, era stato prima accompagnato al San Martino e solo a fine serata trasferito con un elicottero dell’Areus a Cagliari, dove è ricoverato in coma e con gravissimi traumi.

L’inchiesta

I carabinieri e gli ispettori dello Spresal hanno effettuato vari accertamenti, la procura ha disposto il sequestro della piattaforma aerea e aperto un’inchiesta. Sono tanti gli aspetti da chiarire a iniziare dal rispetto delle norme sulla sicurezza in particolare per i lavori in quota. Ma questo è un capitolo a parte, adesso per Siamaggiore è il momento del dolore. Pietro Nicolai era conosciuto e stimato da tutti, moltissimi i messaggi di vicinanza alla famiglia a iniziare da quello del sindaco Davide Dessì che ha proclamato il lutto cittadino. «È difficile trovare le parole per esprimere il dolore della comunità. Pietro non era solo un dipendente comunale ma una persona straordinaria, un amico che ci ha sempre trasmesso serenità e allegria. Una persona speciale per tutti noi».

