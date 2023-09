Caduta fatale dal trattore carico di legna  

Stavano rientrando a Pabillonis dopo una giornata lavorativa in campagna: viaggiavano in due su un trattore cui era agganciato un carrello carico di legna da ardere appena tagliata. Improvvisamente il passeggero, che era seduto su una sponda, ha perso l’equilibrio ed è caduto: una fatalità che è costata cara a Carlo Dessì, 58 anni, disoccupato di Pabillonis. È morto poco dopo le 18,30, dopo cinquanta minuti di tentativi di rianimazione rivelatisi, purtroppo, inutili. Nei guai anche l’uomo che guidava il trattore, il 63 enne Mauro Murgia, di Sardara, residente a Cagliari: i carabinieri del Radiomobile della compagnia di Villacidro, intervenuti per i rilievi, lo hanno denunciato a piede libero per omicidio colposo e violazione del codice della strada. Il trattore non era assicurato.

L’incidente

L’incidente è successo ieri, intorno alle 17,30, sulla strada provinciale 64 che collega Pabillonis a Gonnosfanadiga, a circa 800 metri dal cimitero di Pabillonis. Il trattore su cui viaggiavano Dessì e Murgia non supera i 40 chilometri orari su strada, e trainava un carrello carico di 20 tonnellate di legna. Erano quasi arrivati all’incrocio che delimita l’inizio del paese quando, per cause ancora da accertare, il passeggero è precipitato dal mezzo finendo sull’asfalto. La caduta gli è stata fatale. Al vaglio degli inquirenti anche l’ipotesi che l’uomo sia stato travolto dal carrello.

I soccorsi

Il conducente si è subito reso conto dell’accaduto e ha prontamente fermato il mezzo agricolo, cercando disperatamente aiuto dagli automobilisti. Sul posto sono subito intervenuti i volontari di Pabillonis assieme alla guardia medica di turno in paese. Dessì era esanime sull’asfalto e non dava segni di vita: data la gravità della situazione, è stato chiamato in ausilio l’elisoccorso.

Il personale medico ha tentato in tutti i modi di salvare la vita dell’uomo ma non c’è stato niente da fare. Il suo cuore aveva smesso di battere per sempre.

Gran lavoratore

Carlo Dessì era un gran lavoratore, sempre sorridente: questa è l’immagine che le persone giunte sul posto, incredule per l’accaduto, avevano di lui. Non era sposato e non aveva figli. Lascia un fratello e una sorella.

Su disposizione del pubblico ministero di turno la salma è stata restituita ai familiari.

