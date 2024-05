Caduta fatale dal palazzo, chiesta l’archiviazione: «Non è stato un omicidio» 

Non è legata ad un omicidio la morte di Mattia Ennas, il ventenne trovato morto ai piedi di un palazzo in via Binaghi, a Mulinu Becciu, il 25 agosto 2019. Ne è convinto il sostituto procuratore Enrico Lussu che, dopo quasi cinque anni di indagini, ha chiesto l’archiviazione del fascicolo aperto subito dopo la tragedia. Il padre e la madre del ragazzo avevano chiesto chiarezza.

La ricostruzione

Mattia il 24 agosto era uscito con gli amici per trascorrere una serata spensierata al Poetto. In quella sera, dai tanti punti rimasti oscuri anche dopo anni, il giovane era stato derubato: qualcuno gli aveva portato via lo zainetto e il telefonino. Alle sette della mattina del 25 era stato riaccompagnato a casa dagli amici, ma non era salito nell'appartamento. Le telecamere lo riprenderanno poi alle 7.30 alla fermata del pullman a Mulinu Becciu e poi all'ingresso del palazzo dal quale precipiterà da lì a poco.

Le ipotesi

La tesi che Mattia Ennas si fosse tolto la vita era stata subito presa in considerazione dalla Procura, almeno dopo i rilievi effettuati dal Nucleo Radiomobile e dal medico legale che erano intervenuti nella palazzina ai cui piedi era stato trovato il corpo del ragazzo. Poche ore prima di salire su un bus a Quartu, attraversare Cagliari, scendere a una fermata di Mulinu Becciu, salire sul tetto del condominio di sei piani al civico 1 di via Binaghi e cadere misteriosamente nel vuoto, il ventenne avrebbe rivelato almeno ad un’amica di aver tentato di farla finita. Dopo un bagno in mare con una ragazza, tornato a riva aveva scoperto che qualcuno gli aveva rubato il portafogli e il telefonino lasciati in spiaggia. Sarebbe stata la terza volta in poco tempo che subiva un furto simile e così, temendo di dare un dispiacere ai genitori (altra confidenza raccolta dagli amici), avrebbe nuovamente minacciato di farla finita.

L’inchiesta per omicidio

Il colpo di scena era arrivato a ottobre 2019, quando il pm Lussu – dopo l’esposto dei genitori, Valerio Ennas e Ornella Mallus – aveva riqualificato il fascicolo ipotizzando l’omicidio e il furto (del telefono), ma anche ordinando la riesumazione del corpo. Effettuata l’autopsia, gli investigatori dell’Arma in questi anni avrebbero passato al setaccio tutta la vita di Mattia Ennas, ricostruita attraverso un gran numero di testimonianze di amici e conoscenti, ma anche con i metodi investigativi più moderni e sofisticati (consentiti quando si indaga per omicidio volontario). L’Iphone del ragazzo, rubato assieme alla borsa e al cappellino, non sarebbe mai stato ritrovato. Lo zainetto era stato invece recuperato in spiaggia, alcuni giorni dopo, da una coppia di turisti argentini. Terminate l’inchiesta, nessun elemento sarebbe emerso per avvalorare l’ipotesi dell’omicidio, da qui la richiesta di archiviazione del procedimento penale.

