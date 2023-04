Caduta di calcinacci, i vigili del fuoco  eliminano i detriti 

Caduta di calcinacci e momenti di paura, ieri mattina, in via Colletta, una strada del centro storico che ospita diverse attività commerciali. Immediato l'allarme con l'arrivo della Polizia locale e dei vigili del fuoco. Scampato il pericolo, la zona è stata immediatamente transennata mentre a occuparsi del servizio d’ordine è stata la Polizia locale. La caduta dei calcinacci si è verificata dal balcone del terzo piano di un edificio ma per fortuna non ha provocato danni. Per mettere in sicurezza il sito, i vigili del fuoco hanno utilizzato l’autoscala. Dopo l’intervento che ha consentito di eliminare le parti del balcone ancora a rischio, il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente grazie anche all'assistenza prestata dalla Polizia locale coordinata dall’assistente capo Sandro Mannu. In via Colletta restano ora le transenne all’altezza dell’abitazione interessata che però non creano alcun problema ai pedoni e agli automobilisti.

Tutto è accaduto nella mattinata. A lanciare l’allarme è stata la stessa proprietaria dell’abitazione: l’intervento dei soccorritori è stato immediato ed è stata momentaneamente chiusa la strada. Appena un mese fa un analogo episodio si è verificato sempre all’angolo fra via Roccheddas e via Tiziano. E anche in quell’occasione, per fortuna, non ci furono feriti. E ancora prima un altro problema in via Eleonora d’Arborea dove a crollare era stato un muro sempre senza conseguenze per le persone in transito. (r. s.)

