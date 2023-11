Caduta datteri in piazza Ferralasco 

“Attenzione, pericolo caduta datteri”. Visto così sembrerebbe un cartello sistemato alla periferia di Marrakech dove si trova l’oasi di palme più suggestiva di tutto il Marocco. Invece, è l’oggetto di un’ordinanza che riguarda la piazza principale del lungomare di Sant’Antioco, piazza Ferralasco.

Qui alcune palme dattilifere, sono state transennate per evitare il pericolo ai cittadini di ritrovarsi all’improvviso con un bel casco di datteri in testa. «Ben sapendo che la cosa si sarebbe prestata anche all’interpretazione umoristica - ha detto il sindaco Ignazio Locci - abbiamo dovuto considerare il peso dei caschi di datteri, circa 20 chili, e soprattutto il fatto che precipitano da un’altezza di 20 metri. Il rischio è davvero quello che possano fare molto male a qualcuno. Proprio per questo abbiamo preferito fare l’ordinanza». Non è chiaro come le forze di polizia che sono incaricate di vigilare sul rispetto dell’ordinanza debbano farlo, ne tanto meno, a parte il rischio di soccombere sotto un casco di datteri, a quale sanzione incorrerebbero i trasgressori. Il sindaco ha precisato che l’ordinanza, utile, anzi, indispensabile, è stata fatta dal dirigente del servizio. Al comandante della Polizia locale, quindi, dopo aver visto che a causa della presenza del vento, gli operai non avrebbero potuto eliminare il pericolo in altezza, ha preferito fare l’ordinanza. «Con decorrenza immediata, in Piazza Ferralasco è istituito il divieto di transito e sosta dei pedoni al di sotto o nei pressi delle palme non ancora potate. Il comando di Polizia Locale è incaricato dell’esecuzione dell’ordinanza». Uomo avvisato, mezzo salvato. L’altra metà, consiste nello stare a distanza da quelle palme.