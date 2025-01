Caduta dalla finestra: intervento riuscito 

«Mia figlia sta bene, l’intervento è riuscito. Non dico altro, le indagini sono in corso e devo rispettare la riservatezza»: a parlare è Silvano Chessa, dall’ospedale Mater Dei di Misda, a Malta. Ieri era con la figlia Claudia, reduce dall’intervento chirurgico per la riduzione della frattura di due vertebre. La ragazza, 18 anni, è la vittima dell’episodio sul quale indagano la Procura di Tempio e la magistratura maltese, avvenuto all’alba del 23 gennaio. Claudia, stando a indiscrezioni, è stata sentita dagli investigatori su quanto avvenuto nella camera d’albergo dove soggiornava con il fidanzato. La ragazza accusa Alessio Lupo Rivera di averla picchiata e di averle premuto sul viso un cuscino. Claudia Chessa avrebbe confermato quanto dichiarato dopo la presunta aggressione, ossia che, per sfuggire al fidanzato, si è lanciata dalla finestra della camera dell’hotel di Paceville, cadendo rovinosamente. Le indagini, si apprende da ambienti della Questura di Sassari, procedono a tamburo battente. Al centro c’è la condotta di Alessio Lupo Rivera, ma anche le decisioni delle autorità maltesi alle quali sono stati chiesti chiarimenti sull’udienza penale del 24 gennaio, conclusa con il rilascio del giovane. Alessio Lupo Rivera ha dichiarato, anche tramite il suo difensore, Egidio Caredda, di non avere messo la fidanzata nelle condizioni di dovere saltare da una finestra.

