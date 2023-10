Caduta da cavallo, si indaga sulla morte dell’amazzone 

Gare annullate, sconcerto per una tragedia imprevedibile e un’inchiesta della procura. Il Sardegna Jumping tour 2023 di Tanca Regia, a pochi chilometri da Abbasanta, si è chiuso nella maniera peggiore con la morte di Margherita Mayer, veterinaria cagliaritana 62enne. Una caduta fatale durante le prove nella prima giornata di gara, sono in corso accertamenti per verificare il rispetto delle norme di sicurezza e delle varie prescrizioni previste per questo tipo di concorso ippico.

L’incidente

I carabinieri della Compagnia di Ghilarza hanno subito visionato i filmati del warm up, il giro di prova prima del “percorso addestrativo per cavalli di quattro anni”. Immagini chiare in cui appare da subito evidente che si è trattato di un incidente: nel primo pomeriggio di giovedì Margherita Mayer era in sella a Non plus ultra 12, una femmina di 16 anni, quando è accaduto l’imprevisto. L’animale si è bloccato davanti all’ostacolo, ha urtato la barriera sistemata a un metro d’altezza, mentre l’amazzone è stata disarcionata cadendo all’indietro. Il cavallo le è finito addosso non lasciandole scampo. Tutti i disperati tentativi di rianimazione da parte dei medici non sono bastati per salvarle la vita. Una sequenza velocissima e drammatica, immortalata anche dal marito della donna che stava filmando la corsa.

L’indagine

I filmati sembrano quindi confermare che si è trattato di una caduta fatale, la pm del Tribunale di Oristano Sara Ghiani ha disposto da subito la restituzione della salma ai familiari ma sono in corso anche altri accertamenti (un atto dovuto quando ci si trova davanti a una morte violenta). I militari oltre ad aver esaminato le immagini delle telecamere dell’ippodromo, hanno sentito i testimoni che hanno assistito all’incidente. Inoltre si stanno verificando autorizzazioni, sicurezza dell’impianto sportivo e il rispetto delle varie norme previste per simili competizioni. Il Sardegna Jumping tour è il più importante concorso ippico a ostacoli in Sardegna, uno dei più noti in Italia e infatti da diversi anni richiama anche tanti atleti dal resto della penisola. Questa volta erano iscritti 320 binomi (cavalli-cavalieri) per una manifestazione di grande richiamo che prevede anche gare con ostacoli a 140-150 centimetri. La gara in cui era impegnata la veterinaria dell’Asl di Cagliari era una di quelle meno ostiche, con barriere a un metro.

La commozione

La tragedia ha scosso tutto il mondo dell’ippica e dello sport. Gli organizzatori hanno immediatamente annullato le gare che si sarebbero dovute concludere domani. «Siamo tutti ancora molto scossi – ha commentato Stefano Meloni, presidente regionale della Federazione italiana sport equestri – un incidente simile non si era mai verificato nel nostro mondo. È stata una fatalità, un fatto imponderabile che ci lascia senza parole». Vicinanza ai familiari è stata espressa da tutti gli organizzatori, Margherita Mayer era una appassionata di sport equestri e in generale dello sport. In passato aveva ottenuto ottimi risultati anche nell’atletica leggera come ha ricordato il marito Marcello Vigliotta, inconsolabile insieme al figlio Edoardo.

