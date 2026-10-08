SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Via Gramsci.
09 ottobre 2026 alle 00:52

Caduta calcinacci, sul posto vigili del fuoco e Polizia locale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Vecchie case e palazzine continuano a perdere pezzi in centro e in periferia, riversando calcinacci e intonaco su strade e marciapiedi e mettendo in pericolo automobilisti e pedoni.

L’ultimo episodio è di qualche giorno fa. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in via Gramsci per la caduta di calcinacci da un edificio: il personale che ha operato sul posto ha riscontrato diversi problemi, tra i quali il distacco di parti di cemento dal lastrico solare lungo la facciata, che sono finite sul marciapiede. Per fortuna, in quel momento non passava nessuno. I vigili del fuoco hanno poi rimosso le parti pericolanti, messo in sicurezza la zona con il posizionamento delle transenne nel marciapiede e diffidato verbalmente i proprietari degli appartamenti al secondo piano dall’utilizzo dei balconi delle abitazioni. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale che ha delimitato l’area con i nastri biancorossi, da cui l’ordinanza del Comune che impone «di provvedere immediatamente ai lavori di messa in sicurezza dello stabile per eliminare lo stato di pericolo per la pubblica e privata incolumità». Tanti gli edifici anche storici che versano in condizioni critiche, come Villa Fadda in via Marconi, abbandonata da anni e crollata per buona parte della struttura. (g.da.)

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

politica

Ritornano le preferenze, si indicherà il premier

Tra le novità anche il premio di maggioranza “fisso” 
Campo largo.

«Questo sistema è un inganno»

Roberto Murgia
L’emergenza

«Contro topi e blatte più igiene nelle aule»

L’esperto: rappresentano un problema radicato, bisogna chiudere i varchi di accesso dei roditori 
Andrea Artizzu
Meloni (FdI): senza un assessore non si può andare avanti. Gli Oss idonei del concorso Ares: rispettare la graduatoria

Sanità, la rabbia dei lavoratori: «Troppe criticità»

Da nord a sud dell’Isola la protesta dei medici e dell’intero comparto 
Il sit-in

«Il caro carburante divora lo stipendio»: protesta a Cagliari

I sindacati di base scendono in piazza contro gli aumenti di benzina e diesel 
Umberto Zedda
Steadfast Noon

Guerra nucleare (simulata) della Nato

Bonelli (Avs): l’esercitazione prevede un ampio coinvolgimento della Sardegna 
Enrico Fresu
Campobasso

Ricina, la verità si cerca in una scuola

Sotto esame i pc utilizzati da persone che hanno avuto rapporti con le due vittime 