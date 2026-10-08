Caduta calcinacci, sul posto vigili del fuoco e Polizia locale 

Vecchie case e palazzine continuano a perdere pezzi in centro e in periferia, riversando calcinacci e intonaco su strade e marciapiedi e mettendo in pericolo automobilisti e pedoni.

L’ultimo episodio è di qualche giorno fa. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in via Gramsci per la caduta di calcinacci da un edificio: il personale che ha operato sul posto ha riscontrato diversi problemi, tra i quali il distacco di parti di cemento dal lastrico solare lungo la facciata, che sono finite sul marciapiede. Per fortuna, in quel momento non passava nessuno. I vigili del fuoco hanno poi rimosso le parti pericolanti, messo in sicurezza la zona con il posizionamento delle transenne nel marciapiede e diffidato verbalmente i proprietari degli appartamenti al secondo piano dall’utilizzo dei balconi delle abitazioni. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale che ha delimitato l’area con i nastri biancorossi, da cui l’ordinanza del Comune che impone «di provvedere immediatamente ai lavori di messa in sicurezza dello stabile per eliminare lo stato di pericolo per la pubblica e privata incolumità». Tanti gli edifici anche storici che versano in condizioni critiche, come Villa Fadda in via Marconi, abbandonata da anni e crollata per buona parte della struttura. (g.da.)