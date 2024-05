Caduta calcinacci, sbarrata la strada 

Caduta di calcinacci in via San Biagio: la strada che si snoda nel centro storico di Quartucciu è stata chiusa al traffico sia veicolare che pedonale.

La forte pioggia della notte scorsa ha scrostato la parete di una vecchia casa disabitata, già più volte segnalata come pericolante per la continua caduta di calcinacci a causa delle infiltrazioni d’acqua

Ieri mattina è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e dopo l’arrivo anche della polizia locale gli operai del Comune hanno provveduto a mettere le transenne e a chiudere la strada.

L’ultima segnalazione per quel muro pericolante risale allo scorso dicembre, era stato Cenzo Vargiu, ex amministratore locale, a chiedere, senza successo, un intervento del Comune. «È così da anni, fino a quando non si farà davvero male qualcuno non interverranno. Le problematiche strutturali nella parete sono tangibili», aveva detto.

