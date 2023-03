Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Palau 0

Torpè 1

Palau : Esposito, Addis (60’ Nazir), Geromino, M. Pirina, Laconi, Spanu, Tamponi (70’ R. Pirina), Filigheddu, Moore (64’ Pisciottu), Gullo (84’ Boldarin), Serio (57’ Portas). Allenatore Mariano.

Torpè : Tamponi, Deledda, Melis, Fiori, Vardeu, Gi. Satta, Gr. Satta, Piras, Sanna, Vispo, Maludrottu. Allenatore Farina.

Arbitro : Rosati di Olbia.

Rete : 20’ Vardeu.

Vittoria di misura del Torpè sul campo del Palau. I padroni di casa partono fin da subito all’attacco tenendo in mano il pallino del gioco senza però mai insidiare seriamente la porta degli ospiti. Il Torpè dopo il primo quarto d’ora si scuote con un bel contropiede. Dal conseguente tiro dalla bandierina arriva il gol di Vardeu che con un preciso colpo di testa supera il portiere bianco-verde. Nella ripresa è sempre il Palau a cercare la via del gol, rinvigorito anche dalle sostituzioni, ma la difesa ospite chiude ogni spiraglio. In zona Cesarini i padroni di casa vanno vicinissimi al pareggio con un bel tiro dalla distanza, ma Tamponi si supera.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata