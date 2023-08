Cadono pigne dall’albero, allarme per le piante in centro 

Dalla grande pianta di pino Araucaria in piazzetta Corrias sono cadute grosse pigne. E c’è mancato poco che una di esse colpisse una ragazza che stava passando nella piazza. Immediatamente è stato chiesto l’intervento dei vigili del fuoco che, una volta sul posto hanno anche allertato i vigili urbani per rimuovere le auto che ostacolavano il passaggio del mezzo dei pompieri. Subito dopo la grande pianta è stata messa in sicurezza (problemi simili si erano già registrati in passato). Alla fine dell’intervento, i vigili del fuoco hanno inviato una segnalazione in Comune per chiedere un intervento di manutenzione per le piante.

