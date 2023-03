Cadono massi da un costone sulla 126: senso unico alternato 

Crolla una parte del costone lungo la strada provinciale 126 in un tratto fra Arbus e Fluminimaggiore, e Anas istituisce temporaneamente il senso unico alternato.

Nonostante le reti di protezione che accompagnano le propaggini per lunghi tratti della strada, nella mattinata di ieri una pioggia di detriti e alcuni grossi massi si sono riversati lungo la carreggiata. Il cedimento ha creato per diverso tempo delle criticità alla viabilità. Soltanto il caso ha voluto che nessun mezzo stesse transitando durante la frana e non si siano così registrati danni a persone o a veicoli.

A intervenire per la messa in sicurezza del tratto di strada e per la rimozione dei numerosi detriti sono stati i Vigili del fuoco di Iglesias e gli operai dell’Anas, l’ente gestore a cui compete la manutenzione: «Il crollo – si legge in un comunicato diffuso dall’Anas – è avvenuto all’altezza del chilometro 61,100 ed è stato necessario istituire il senso unico alternato. Al momento è in corso l’ispezione tecnica per la verifica dell’entità del distacco».

Stamattina, annuncia infine la nota, «sarà effettuato il disgaggio dei massi a rischio caduta e la bonifica dell’area interessata dal distacco». (ad. s.)

