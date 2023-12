Cadono le stelle a Palazzo Ducale 

Stanno per estinguersi le stelle dei fu-grillini nella maggioranza civica del sindaco Campus. A spegnere l'interruttore, senza giri di parole, è Alessandra Todde, candidata per il campo largo alla carica di governatrice della Regione, presente ieri in Camera di commercio per la presentazione del Manifesto di Confartigianato Sardegna. «A giorni - dichiara a margine del convegno - sarà pronto un provvedimento di espulsione». Che andrebbe a chiudere la carriera pentastellata di Maurilio Murru, presidente del consiglio comunale, Laura Useri, assessora alla Cultura, e degli esponenti consiliari Patrizia Zallu e Federico Sias. Recidendo i legami tra il Movimento guidato da Giuseppe Conte e l'ensemble civico, autori nel 2020 di un accordo che aveva insediato la strana coppia nella cabina di regia di Palazzo Ducale garantendo la stabilità della consiliatura.

Nuova era

Questo però tre anni fa, ere geologiche in politica. «È stata presa una decisione- continua Todde, certificando il cambio di marcia politica - soprattutto adesso che abbiamo la responsabilità di leadership in un campo di centrosinistra progressista e abbiamo comunicato la necessità di distaccarsi da questa giunta». E anche dagli ammutinati turritani del M5S che, fino a pochi giorni fa, dichiaravano di voler mantenere il simbolo non avendo ricevuto nessuna comunicazione ufficiale dai vertici. «Al momento non parliamo - così Useri giustifica il silenzio dei quattro a dispetto della defenestrazione - lo faremo solo in conferenza stampa». E ne annuncia una a breve che potrebbe riservare delle sorprese, se non un redde rationem tra gli ormai ex 5S e i responsabili regionali della politica del Movimento.

Altri casi

Intanto si interroga Todde sulla prospettiva di altri casi “Sassari” in Sardegna, lì dove i comuni, come a Carbonia e Porto Torres, vedono Pd e 5stelle guardarsi dalle posizioni contrapposte di maggioranza e opposizione, in disarmonia con il nuovo corso. «È normale - risponde la deputata nuorese - che nella misura in cui si sta cercando di costruire un'alternativa forte e rimettere in piedi un'alleanza si affrontino dei temi locali che nel tempo non sono stati così determinanti». Un percorso che «non inizia né finisce con le elezioni», precisa Todde, assicurando poi che il cammino del campo largo durerà per i prossimi 20 anni. Mentre quello dei 5S sassaresi pare interrotto.

