Cadono le pale del Moulin Rouge 

PARIGI. Il mulino più famoso del mondo, quello nato nel fulgore della Belle Epoque, 135 anni fa, ai piedi di Montmartre, da mercoledì è privo del suo simbolo: le pale dell’elica - che ricordavano le decine di mulini che allora erano in funzione sulla collina di Montmartre - sono cadute in piena notte. Senza ferire nessuno, per fortuna, e proprio poco dopo la chiusura del celebre locale, che realizza due spettacoli al giorno per 365 giorni all’anno. Compresa la serata di ieri, con lo show che non si è fermato neppure per il crollo delle storiche pale. In mattinata, fino a quando i relitti del mulino non sono stati sgomberati dal marciapiedi di Pigalle, decine e decine di turisti si sono immortalati in irripetibili selfie: le quattro pale rosse adagiate a terra, vicino alle lettere MOU, le prime tre della celeberrima insegna. Per motivi ancora ignoti sono finite in terra verso le 3.

