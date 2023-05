Cadono le grandi nell’andata dei quarti del torneo Open Uisp: Castiadese e Santiago al ritorno dovranno ribaltare il risultato per accedere alle semifinali. Semaforo verde invece per la Nino Disario Villacidro, mentre nell’Over le prime della classe della stagione regolare rispettano i pronostici, anche se nei due tornei i verdetti rimangono ancora in sospeso.

Colpo grosso del Real Putzu (a segno con Melis e Nocera) che negli spareggi Open complica il passaggio alle semifinali della Castiadese, sconfitta per 2-0. Meno netto il ko per il Santiago, che paga dazio a Sestu per 2-1: Andrea Belfiori su rigore, dimezza lo svantaggio firmato da Farris e Ibba. Successo importante invece per la Nino Disario Villacidro, che grazie ad una rete di Collu espugna il campo della Pol. Santa Lucia Barrali. Successo esterno (2-1) anche per il Pimentel contro la Futura 2000 Villasor.

Anche nell’Over esulta il Real Putzu, che si impone sulla Monreale per 2-1, un risultato che lascia comunque aperte le chance di qualificazione della squadra di San Gavino. Una rete di Porcedda vale la vittoria di misura dei 4 Mori Samassi sugli Amatori Guspini, mentre il l’Asd Seddori, prenota l’accesso alle semifinali grazie al 3-1 esterno sulla Pol. Guasila 2022. Aumentano le possibilità di qualificazione anche per l’Ales, che in trasferta supera la Pol. Isili per 2-0, indirizzando a suo favore l’approdo al turno successivo da certificare nella gara di ritorno. Sabato si sono disputate anche le semifinali di andata della Coppa amatori “Manuel Todde” (riservata alle escluse dai playoff): il Cagliari 2007 si è imposto sulla Stella Rossa Villacidro per 3-0, mentre l’Atletico Uta 1984 supera la Pol. Strovina Sanluri per 2-1.

