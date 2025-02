Cadono le accuse di frode sul tonno 

La Cassazione cancella le condanne a sei mesi di reclusione per frode in commercio nei confronti di Salvatore Faedda e Fernando Fois, uno cagliaritano e l’altro di Sant’Antioco, assolti in primo grado e poi riconosciuti colpevoli in appello per una frode in commercio legata alla pesca del tonno. Per i giudici della Suprema Corte quell’ipotesi di reato è ormai prescritta. Non sarà, invece, più chiamata in causa la società “Le Mareviglie srl”, che lavora, inscatola e commercializza il tonno, perché dopo l’assoluzione in primo grado la Cassazione ha ritenuto inammissibile l’appello promosso da pm.

La vicenda

L’inchiesta da cui è nata una complessa vicenda processuale era scattata 9 anni fa, nel 2016, quando la Guardia di Finanza – a seguito di un esposto – aveva sequestrato oltre 3.200 scatole di tonno, per circa 14 mila chili di prodotto (poi dissequestrati). La Procura riteneva che fosse illecito aver indicato nelle confezioni che quel prodotto provenisse da Portoscuso e Carloforte, quando in realtà veniva pescato nel Mediterraneo (come peraltro riportato nelle fascette laterali delle scatole). In primo grado erano stati tutti assolti, mentre in appello – dopo la condanna degli allora amministratori – alla società “Le Mareviglie srl” era stata inflitta una sanzione di migliaia di euro per la responsabilità amministrativa. Stando all’indagine, sugli scaffali di numerosi esercizi commerciali in Sardegna e oltre Tirreno sarebbero finite scatole con un contenuto diverso rispetto a quanto indicato nelle etichette che evidenziavano una lavorazione basata sulle antiche ricette dell'isola di San Pietro.

La Cassazione

Ora la Suprema Corte ha annullato senza rinvio le sentenze penali nei confronti dei due imputati, escludendo definitivamente anche l’eventuale responsabilità della società. A difendere Faedda e Fois c’erano gli avvocati Massimo Graziano, Raffaele Salvatore Pilloni, Luigi Porcella e Marco Fois, mentre l’azienda era assistita dal legale Mauro Trogu. Nel corso dell’intero processo si sono costituite in giudizio, in qualità di parti civili, le società Piam Tonnare Carloforte e Ligure Sarda con i legali Marco Aste e Gianfranco Carboni. L’eventuale richiesta di danni in sede civile dovrà essere riproposta con un nuovo processo in Corte d’appello.

