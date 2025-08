Cadono in due nella vasca settica: operai soffocati dalle esalazioni 

VENEZIA. La conta dei morti sul lavoro non si ferma nemmeno nei mesi di ferie: ieri due vittime in Veneto e una in Lombardia. A Santa Maria di Sala (Venezia), in una grande casa privata già sede di un'attività artigianale e poi di una comunità per migranti, sono morti due giovani operai egiziani, di 39 e 21 anni. Stavano intervenendo su una cisterna interrata quando sono rimasti fulminati dalle esalazioni venefiche. Un primo operaio ha perso i sensi, ed è caduto nella vasca settica; il compagno, per soccorrerlo, ha subìto la stessa sorte. Invece in un'azienda agricola di Canneto sull'Oglio (Mantova) un 50enne italiano, nel tentativo di sbloccare un'insilatrice, è stato risucchiato dagli ingranaggi ripartiti all'improvviso.

