Cadono i vincoli di Cleopatra 

È sufficiente una relazione di compatibilità idraulica da allegare alla proposta progettuale edilizia e nel 75 per cento del territorio urbano si può costruire. Pubblicato all'inizio del mese, il Piano di assetto idrogeologico è esecutivo: declassificando il grado di pericolosità di circa quattro chilometri quadrati, tre quarti della città vengono liberati dai vincoli imposti (cautelativamente) dal passaggio del ciclone Cleopatra che impedivano qualsiasi tipo di intervento edilizio. Non più pericolose ma solo critiche e perciò sorvegliate speciali, col Pai vigente si può costruire in tutte quelle zone nelle quali si poteva prevedere un allagamento, anche solo di pochi centimetri, e con una frequenza di cinquant'anni anni.

Le regole

Basta seguire le norme contenute in una delibera approvata nel 2023 in Consiglio comunale, primo in Italia ad aver dettato le regole in attesa dell'approvazione del Puc (prossimo all'adozione): consentita la realizzazione di opere fuori terra a patto che il piano di calpestio sia più alto del livello massimo di allagamento, nell'ordine di qualche centimetro, ma banditi gli interrati. Non solo, dallo sviluppo urbanistico non sono escluse le zone considerate ad alto rischio idrogeologico che nella mappa del Pai sono ridotte a circa tre chilometri del territorio comunale contro i sette del Piano risalente al 2015: sì agli interventi edilizi che, però, possono essere realizzati previa presentazione di un progetto di messa in sicurezza del terreno su cui costruire.

Presentato ufficialmente ieri dal direttore tecnico di Technital Spa, Simone Venturini, che lo ha redatto, il Pai è motivo di “orgoglio” per il sindaco, Settimo Nizzi, che dice: «Regole chiare per tutti e norme facilmente consultabili, il Piano dà alla città la possibilità di costruire nei luoghi dove ci sono rischi limitati, vietato fino a quindici giorni fa, e anche nelle zone che sono state colpite maggiormente dall'alluvione in cui per edificare basta presentare una relazione idraulica». Di più, secondo Nizzi, il Pai che porta la sua firma «aiuta a contrastare la carenza abitativa presente in città: abbiamo avuto una speculazione di case trasformate in b&b, con lo sblocco della possibilità edificatoria la città crescerà e in Comune stanno arrivando i primi progetti». Il Pai è propedeutico alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza della città che azzererà il rischio idrogeologico.

RIPRODUZIONE RISERVATA