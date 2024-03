Cadono i calcinacci dal balcone della palazzina Tensione tra proprietario della casa e inquilina 

La caduta di calcinacci da un balcone di un edificio, l’intervento dei vigili del fuoco, degli agenti della Polizia Locale, dei carabinieri e della protezione civile e il rischio che lo stabile venga dichiarato inagibile. In questo caso una donna dovrà lasciare l’abitazione in viale Sant’Avenderace, nell’ultimo tratto della strada, prima della grotta della Vipera. E proprio la vivace discussione tra il proprietario della palazzina e l’inquilina, sembra per una situazione di irregolarità, ha portato all’intervento delle pattuglie del nucleo radiomobile della compagnia.

Secondo una prima ricostruzione, il proprietario della palazzina a un piano avrebbe iniziato a discutere con la donna che non avrebbe più alcun titolo per restare in quella abitazione. Non avendo ottenuto nessun risultato, ha chiamato i vigili del fuoco perché dichiarassero inagibile lo stabile in modo da far allontanare l’inquilina. Per evitare problemi sono arrivati anche i carabinieri. Subito dopo c’è stato anche l’intervento della Polizia Locale e delle squadre di Abbanoa e dell’Enel per una verifica di tutti gli allacci, idrici ed elettrici.

I vigili del fuoco hanno riscontrato dei problemi importanti nella facciata: sono state piazzate le transenne nella zona davanti all’ingresso e anche una parte della casa non sarebbe agibile. Serviranno ulteriori riscontri tecnici. E il proprietario dello stabile ora dovrà presentare querela contro l’inquilina che sarebbe però intenzionata ad andare via. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA