Cadono dal gommone preso in affitto: due ragazze soccorse dai Vigili del fuoco 

Hanno preso in affitto un gommone per fare un giro tra Cala Fighera e Calamosca. Ma a causa delle onde sono finite in mare. Qualcuno le ha viste e ha dato l’allarme.

È stata un’avventura imprevista quella vissuta ieri da due ragazze nello specchio di mare antistante la scogliera di Capo Sant’Elia, vicino a Cala Fighera. A soccorrerle sono stati gli specialisti del Nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco del Comando di Cagliari.

Le due amiche, uscite dalla mattina con un gommone in affitto, hanno raccontato che durante la navigazione sono state sbalzate in acqua dal gommone su cui viaggiavano, che ha proseguito la sua corsa fino a naufragare sulla scogliera di Cala Fighera.

Raggiunta la riva, si sono ritrovate in un punto impervio della scogliera e, a causa della forte risacca, impossibilitate a riportarsi in luogo sicuro. I vigili del fuoco, raggiunte le due naufraghe, le hanno portate a nuoto sino ai mezzi di soccorso della Capitaneria di Porto e poi a Marina Piccola dove sono state affidate al personale sanitario per i controlli. Stanno bene.

