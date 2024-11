Cadono calcinacci, strada transennata 

Nessun ferito ma qualche spavento ieri mattina in pieno centro, attorno a mezzogiorno, quando alcuni calcinacci si sono staccati da una palazzina all'angolo tra via Garibaldi e piazza Costituzione, cadendo in strada appena dopo l'inizio della zona pedonale. Nessuno dei passanti è stato coinvolto, ma il crollo ha portato all'immediato intervento dei vigili del fuoco che - in breve tempo - hanno verificato il punto dal quale sono caduti i calcinacci e che non ci fossero ulteriori pericoli. A seguire è arrivata la Polizia locale per i primi rilievi, mentre attorno alle 13 la Protezione civile ha transennato l'intera area per ragioni di sicurezza: tutta la zona sotto il palazzo interessato, sia lato via Garibaldi sia nel portico lato piazza Costituzione, è stata chiusa. Per poter rendere di nuovo il tratto pedonale libero dalle transenne sarà necessario che vengano svolti i lavori di messa in sicurezza dell’immobile: al momento ancora indefinite le tempistiche.

