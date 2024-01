Cadono calcinacci, scuola media chiusa 

Rientro a scuola posticipato per gli studenti della scuola secondaria di primo grado di Samassi. I giovani alunni, e con loro il personale scolastico, nella mattinata di ieri non hanno potuto accedere ai locali della scuola di via Coniugi Curie, a causa delle forti piogge che hanno interessato la zona e reso inagibile la struttura. «Tale situazione non poteva essere prevista da parte della pubblica amministrazione – si legge nell’ordinanza di chiusura del plesso scolastico, firmata dalla sindaca Maria Beatrice Muscas – essendo stato accertato che le infiltrazioni della parte di edificio scolastico interessata sono riconducibili alle avverse condizioni climatiche che hanno interessato il Comune di Samassi nei giorni scorsi con caduta copiosa di piogge».

A chiedere un intervento urgente da parte del Comune con una nota, il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo delle scuole statali Serramanna e Samassi, Maria Rita Aru. «Nella mattinata odierna – è riportato nell’ordinanza – al riavvio delle lezioni, si sono riscontrate numerose infiltrazioni d’acqua e la caduta di calcinacci dal soffitto, tanto da dover interdire l’accesso ad alunni e personale scolastico per ragioni di sicurezza». L’inagibilità dei locali ha comportato dunque la sospensione delle attività didattiche per tutta la giornata di ieri e la conseguente manutenzione straordinaria dell’edificio. Il rientro a scuola dopo le vacanze natalizie è stato così posticipato ad oggi, a seguito del sopralluogo svolto dai tecnici comunali che ha permesso stamattina la regolare apertura dell’edificio scolastico.

