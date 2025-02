Cadono calcinacci: «Intervenite» 

Calcinacci, transenne e pericoli per chi passa in via Tommaseo. «Una situazione che va avanti da anni», denuncia Roberto Atzori. «Da altrettanto tempo è in corso una diatriba tra il condominio e il Comune che, secondo noi, è il proprietario dei portici e dei parcheggi interni pubblici. Zone che sono state cedute durante la costruzione degli edifici all’amministrazione. In virtù di questo trasferimento la manutenzione straordinaria spetta a Palazzo Bacaredda».

Le ultime piogge hanno aumentato i rischi. «Il Comune ha transennato la zona, più volte abbiamo segnalato i pericoli ma mai nessuno è intervenuto», conclude Roberto Atzori.

