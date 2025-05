Cadono calcinacci in via San Domenico 

Transenne della protezione civile in via San Domenico, nel quartiere di Villanova, per la caduta di alcuni calcinacci dal campanile della chiesa di San Giacomo. È successo ieri sera poco dopo le 21. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i vigili del fuoco e il tecnico della protezione civile, che hanno lavorato circa un’ora e mezzo per mettere in sicurezza la zona. I calcinacci hanno danneggiato alcune auto che sono state spostate. Al momento della caduta, nonostante la strada sia molto frequentata, non passava nessuno. Ora, a causa delle transenne, il tratto che costeggia il campanile è chiuso al traffico. Sia i vigili del fuoco che la municipale hanno confermato che ora l’area è in sicurezza.

Proprio nei giorni scorsi la Giunta Zedda aveva deliberato la totale pedonalizzazione di piazza San Giacomo.

