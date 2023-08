Cadono calcinacci dalla ex sede dell’Asl 

Distacco di calcinacci e lamierati dalla parte alta dell’ex poliambulatorio della Asl di Gusipini, situato in viale della Libertà e attualmente in disuso. I frammenti sono caduti mercoledì pomeriggio nella gradinata principale che funge da ingresso alla struttura e la collega al marciapiede. Per fortuna nel momento dell’incidente nessuno si trovava nelle vicinanze.

I vigili del fuoco di Sanluri sono intervenuti prontamente per rimuovere i detriti caduti e mettere in sicurezza le parti dell’intonaco ancora in posizione ma danneggiate. L’intervento è stato eseguito con l'ausilio di un’autoscala proveniente da Cagliari. Completata la messa in sicurezza, l’area di accesso alla scalinata è stata recintata al fine di evitare l’ingresso delle persone. L’accesso all’edificio è comunque vietato: una catena e un lucchetto sigillano l’ingresso. ( g. g. s.)

