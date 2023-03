Cadono calcinacci dal tetto della scuola, tutti illesi i bambini 

Questa volta invece per fortuna, in via Dei Cicloni, nessuno si è fatto male. Il crollo di calcinacci, comunque di lievi entità, è avvenuto infatti prima dell’ingresso in classe dei bambini. A scuola c’era già soltanto il personale scolastico e alcuni insegnanti pronti ad accogliere gli alunni. Il crollo è stato improvviso, ma c’è stato il tempo di bloccare i bimbi all’ingresso e di invitarli ad attendere fuori fino a che non fosse stata verificata tutta la situazione e appurata la sicurezza per poterli far entrare in classe.

Sul posto, chiamati dalla dirigente scolastica, sono arrivati subito i tecnici del Comune per effettuare un sopralluogo nell’edificio. Ed è proprio dal Comune che arrivano le rassicurazioni, «Sono stati effettuati prontamente i sopralluoghi del caso» spiegano dagli uffici, «non sussiste alcun pericolo e la scuola è già stata informata dagli uffici». Sta di fatto che non è un periodo fortunato per l’Istituto comprensivo 6. Qualche settimana fa, nella sede di Bellavista una porta del bagno era caduta in testa a un alunno di 11 anni che aveva subito un leggero trauma cranico.

L’allarme è scattato poco prima del suono della campanella. Ieri mattina calcinacci sono venuti giù da una piccola parte del controsoffitto dell’androne della scuola dell’infanzia e primaria di via Dei Cicloni a Flumini, dove si è creato un piccolo buco. Per motivi di sicurezza l’area è stata interdetta e delimitata e i bambini sono rimasti in cortile con le loro mamme ad attendere che le operazioni di messa in sicurezza terminassero. Solo quando tutto è stato rimesso a posto sono potuti entrare in classe.

L’allarme è scattato poco prima del suono della campanella. Ieri mattina calcinacci sono venuti giù da una piccola parte del controsoffitto dell’androne della scuola dell’infanzia e primaria di via Dei Cicloni a Flumini, dove si è creato un piccolo buco. Per motivi di sicurezza l’area è stata interdetta e delimitata e i bambini sono rimasti in cortile con le loro mamme ad attendere che le operazioni di messa in sicurezza terminassero. Solo quando tutto è stato rimesso a posto sono potuti entrare in classe.

I controlli

Sul posto, chiamati dalla dirigente scolastica, sono arrivati subito i tecnici del Comune per effettuare un sopralluogo nell’edificio. Ed è proprio dal Comune che arrivano le rassicurazioni, «Sono stati effettuati prontamente i sopralluoghi del caso» spiegano dagli uffici, «non sussiste alcun pericolo e la scuola è già stata informata dagli uffici». Sta di fatto che non è un periodo fortunato per l’Istituto comprensivo 6. Qualche settimana fa, nella sede di Bellavista una porta del bagno era caduta in testa a un alunno di 11 anni che aveva subito un leggero trauma cranico.

Questa volta invece per fortuna, in via Dei Cicloni, nessuno si è fatto male. Il crollo di calcinacci, comunque di lievi entità, è avvenuto infatti prima dell’ingresso in classe dei bambini. A scuola c’era già soltanto il personale scolastico e alcuni insegnanti pronti ad accogliere gli alunni. Il crollo è stato improvviso, ma c’è stato il tempo di bloccare i bimbi all’ingresso e di invitarli ad attendere fuori fino a che non fosse stata verificata tutta la situazione e appurata la sicurezza per poterli far entrare in classe.

Le testimonianze

«Sono venuti giù dei calcinacci ma si tratta davvero di poca roba, vicino a un tassello» spiega la dirigente scolastica Tiziana Serrao, «è chiaro che per la sicurezza di tutti abbiamo subito interdetto l’area circostante». Detto questo, «abbiamo prontamente avvisato il Comune e i tecnici hanno subito effettuato un sopralluogo. Non c’è stato alcun problema per i bambini che sono entrati a scuola successivamente». È il secondo episodio nelle scuole dell’Istituto comprensivo 6 in poche settimane. «Tutti gli istituti hanno le loro criticità» dice ancora la dirigente, «l’importante è limitare i rischi e intervenire prontamente».

E sono stati prontamente rasserenati anche i genitori che subito si erano preoccupati per la situazione. Non c’è stato quindi nessun bisogno di prendere provvedimenti e gli alunni non hanno dovuto perdere nemmeno una mattina di lezione.

Il precedente

Più grave invece l’episodio che aveva coinvolto un ragazzino di undici anni nell’altra sede dell’istituto comprensivo 6 a Bellavista. Durante l’ultima ora di lezione Francesco, aveva chiesto di poter andare in bagno. Una volta arrivato alla toilette però la porta gli era caduta addosso all’improvviso. Da lì l’arrivo dell’ambulanza, un bernoccolo, la visita in ospedale e tre giorni di riposo assoluto per un leggero trauma cranico. A denunciare era stata la mamma del ragazzino: «Chi mai può pensare che vai in bagno a scuola e ti cade la porta in testa? . Eppure è successo e non dovrebbe succedere». Da qui la solidarietà di diverse associazioni. E qualche giorno fa anche gli studenti del liceo classico e delle scienze sociali Motzo hanno protestato per le condizioni delle sedi di via Caboto e di via Don Sturzo in capo alla Città Metropolitana che, dopo un sopralluogo, anche in quel caso, aveva escluso qualunque problema di sicurezza.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata