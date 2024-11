Cadono calcinacci dal ponte 

Momenti di paura ieri pomeriggio e per il distacco di alcuni calcinacci dal ponte sovrastante via Trento, una delle principali vie di accesso e uscita dalla cittadina verso il capoluogo Cagliari. A lanciare l’allarme sarebbero stati alcuni passanti e i titolari delle attività commerciali vicine, preoccupati per l’improvvisa caduta dei pezzi di intonaco. Fortunatamente, nessun veicolo è stato coinvolto e non si sono registrati feriti. In seguito alla segnalazione, è scattato immediatamente l’intervento della polizia locale di Capoterra, che si è mobilitata per gestire il flusso veicolare e limitare i disagi agli automobilisti. Le operazioni hanno reso necessario il rallentamento del traffico, con deviazioni e chiusure temporanee per mettere in sicurezza l'area circostante il ponte. Contestualmente, sono intervenuti anche i tecnici e gli operai della Città Metropolitana di Cagliari, per effettuare un sopralluogo tecnico. I lavori di messa in sicurezza e le prime valutazioni dei danni sono stati avviati per prevenire ulteriori crolli e garantire l’incolumità dei cittadini.

L'area rimarrà sotto stretta sorveglianza nei prossimi giorni, con gli operai pronti a intervenire per scongiurare ulteriori crolli e portare a termine l’opera di manutenzione necessaria.

