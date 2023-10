Cadono calcinacci da una casa,  marciapiede chiuso al transito 

Ennesimo crollo in centro storico. Questa volta a perdere pezzi è un caseggiato nella centralissima via Porcu.

Calcinacci sono venuti giù all’incrocio con via Marconi tanto che, ancora una volta, è stato necessario transennare il marciapiede e buttare giù le parti pericolanti. Il locale aveva ospitato tempo fa un’agenzia di viaggi poi, chiusa l’attività, è rimasto abbandonato. Così adesso il marciapiede è interdetto e i pedoni sono costretti a passare in mezzo alla strada in un punto per altro ad alto rischio di incidenti. Proprio davanti all’edificio infatti ci sono le strisce pedonali, davanti a cui quasi nessuno si ferma.

Messa in sicurezza la zona l’iter da seguire sarà sempre lo stesso: alla relazione dei vigili del fuoco seguirà l’ordinanza comunale che imporrà ai proprietari dello stabile di portare avanti i lavori di messa in sicurezza. Ormai da un quartiere all’altro, la città è disseminata di transenne utilizzate appunto per circondare case e palazzine che perdono pezzi su strade e marciapiedi. Basta citare i casi di via Vittorio Emanuele e di via Marconi. E a farne le spese sono appunto i pedoni che non possono passare sui marciapiedi. Nonostante le recenti agevolazioni, sono ancora tanti in città i proprietari e i condomini che non hanno infatti provveduto alla sistemazione delle facciate. In alcune zone si vedono addirittura i ferri che spuntano dai balconi. E con l’arrivo delle piogge i pericoli potrebbero aumentare.

