Cadono calcinacci, chiuso un marciapiede 

Via San Lucifero è stata chiusa al traffico, ieri mattina, a causa del distacco di alcuni pezzi di intonaco dalla facciata di un palazzo. La segnalazione, che riguardava la parte più bassa della via in pieno centro, è giunta alla centrale operativa dei Vigili del fuoco, che sono immediatamente intervenuti con un’autoscala e altri mezzi. Nel frattempo, le pattuglie della Polizia locale si sono piazzate davanti al tratto occupato dai mezzi dei Vigili del fuoco, impedendo il traffico dei veicoli e delle persone anche per evitare il potenziale pericolo che qualche calcinaccio potesse cadere sopra un’auto oppure su un passante.

Dopo aver demolito alcune piccole parti dell’intonaco che si stava per staccare, mettendo così in sicurezza la strada, i pompieri sono andati via. Su richiesta della Polizia locale, gli operai del Comune hanno sistemato alcune transenne sul tratto di marciapiedi dove si era verificata la caduta di calcinacci e via San Lucifero è stata riaperta al traffico.

