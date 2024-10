Cadono calcinacci, chiusa via Lamarmora 

Venerdì sono comparse le transenne, ieri una grande rete metallica: l’ultimo tratto di via Lamarmora è chiuso alle auto per una caduta di calcinacci da un edificio (privato) che si affaccia sulla strada che rischia di mettere in pericolo auto e pedoni. Inevitabile, quindi, la scelta di chiudere. Le auto, però, hanno la possibilità di scendere da piazza Indipendenza ma arrivate in prossimità di Vico I Lamarmora hanno l’obbligo di svoltare a sinistra.

Non sembra esserci pace per i residenti di Castello: dopo aver appena festeggiato, una decina di giorni fa, la rimozione di transenne che stravolgevano da più di dieci anni la viabilità nel quartiere (quelle di via dei Genovesi all’incrocio con via Fiume, ma anche quelle sistemate al parcheggio Cammino Nuovo), da un paio di giorni la nuova condizione. «Sappiamo che i privati sono già intervenuti per ripristinare le condizioni di sicurezza», dicono i residenti. ( ma. mad. )

