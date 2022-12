Cadono calcinacci, chiusa una scuola 

A parlare della necessità di verifiche sulla «stabilità dei solai dell’edificio» è stata la preside Maria Josepha Serusi, che ha disposto «che le attività didattiche della scuola secondaria vengano sospese fino a nuova comunicazione». Chiusi anche gli uffici di segreteria della sede di via Gramsci, «fino a data da destinarsi». «Si è deciso di chiudere in via cautelativa – afferma l’assessore ai Lavori pubblici di Nuoro, Fabrizio Beccu – prima di tutto la sicurezza. Abbiamo avuto la segnalazione della preside della caduta di calcinacci e abbiamo inviato il tecnico. L’istituto è stato ristrutturato da pochissimo, è una delle migliori e più recenti scuole»

Ad accorgersi della crepa, che sarebbe lunga circa un metro e mezzo e larga meno di mezzo centimetro, e che corre lungo il solaio, è stato un docente alla fine della quinta ed ultima ora di lezione all’interno di una classe terza. Il suono della campanella era imminente e immediata è arrivata la decisione di segnalare il problema all’amministrazione comunale. Nel primo pomeriggio l’ispezione del tecnico e la decisione di chiudere per approfondire la genesi e la natura del problema. Non ci sono certezze sulle cause, la prima ipotesi è stata quella di una infiltrazione dovuta alle piogge, ma dopo i precedenti della stessa scuola, e soprattutto quello che è accaduto qualche settimana fa a Cagliari, con il crollo dell’Università di Sa Duchessa, si è deciso di chiudere completamente tutto l’edificio.

Un crollo di calcinacci dalla parte alta dell’edificio, e una crepa sul solaio del tetto all’ultimo piano all’interno di una classe, hanno fatto prendere la decisione di chiudere la scuola media Borrotzu di Nuoro. Non una scuola qualsiasi: l’istituto era stato riaperto nel 2018 dopo una lunga ristrutturazione in seguito a un altro crollo di parte del solaio dell’androne avvenuto nel 2010 mentre erano in svolgimento gli esami per la licenza media. Allora come ieri, nessun ferito. La dirigente ha inviato attorno alle 18 la circolare di chiusura a tutti i genitori, poco dopo è arrivata anche l’ordinanza del primo cittadino Andrea Soddu.

Un crollo di calcinacci dalla parte alta dell’edificio, e una crepa sul solaio del tetto all’ultimo piano all’interno di una classe, hanno fatto prendere la decisione di chiudere la scuola media Borrotzu di Nuoro. Non una scuola qualsiasi: l’istituto era stato riaperto nel 2018 dopo una lunga ristrutturazione in seguito a un altro crollo di parte del solaio dell’androne avvenuto nel 2010 mentre erano in svolgimento gli esami per la licenza media. Allora come ieri, nessun ferito. La dirigente ha inviato attorno alle 18 la circolare di chiusura a tutti i genitori, poco dopo è arrivata anche l’ordinanza del primo cittadino Andrea Soddu.

La scoperta

Ad accorgersi della crepa, che sarebbe lunga circa un metro e mezzo e larga meno di mezzo centimetro, e che corre lungo il solaio, è stato un docente alla fine della quinta ed ultima ora di lezione all’interno di una classe terza. Il suono della campanella era imminente e immediata è arrivata la decisione di segnalare il problema all’amministrazione comunale. Nel primo pomeriggio l’ispezione del tecnico e la decisione di chiudere per approfondire la genesi e la natura del problema. Non ci sono certezze sulle cause, la prima ipotesi è stata quella di una infiltrazione dovuta alle piogge, ma dopo i precedenti della stessa scuola, e soprattutto quello che è accaduto qualche settimana fa a Cagliari, con il crollo dell’Università di Sa Duchessa, si è deciso di chiudere completamente tutto l’edificio.

La comunicazione

A parlare della necessità di verifiche sulla «stabilità dei solai dell’edificio» è stata la preside Maria Josepha Serusi, che ha disposto «che le attività didattiche della scuola secondaria vengano sospese fino a nuova comunicazione». Chiusi anche gli uffici di segreteria della sede di via Gramsci, «fino a data da destinarsi». «Si è deciso di chiudere in via cautelativa – afferma l’assessore ai Lavori pubblici di Nuoro, Fabrizio Beccu – prima di tutto la sicurezza. Abbiamo avuto la segnalazione della preside della caduta di calcinacci e abbiamo inviato il tecnico. L’istituto è stato ristrutturato da pochissimo, è una delle migliori e più recenti scuole»

La ristrutturazione

Costata un milione e 400 mila euro, era terminata a maggio del 2018 e se ne era occupata la cooperativa I&T di Balestrate (Palermo). Ristrutturazione necessaria dopo la chiusura dell'istituto il 24 giugno del 2010: gli esami di licenza media furono interrotti per il crollo del solaio, e l’ingresso fu invaso da calcinacci, cemento e mattoni. Tanto spavento, ma nessun ferito. Una tragedia sfiorata provocata dallo stato di precarietà e colpa di infiltrazioni sottovalutate e di seri problemi strutturali per via di una vena sottostante. Con i lavori l’acqua è stata convogliata, la parte di scuola che insisteva sopra demolita e le due ali unite da un avveniristico tunnel sospeso.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata