Cadono calcinacci, allarme nei vecchi edifici 

Cadono calcinacci sulle strade del centro. Ancora una volta è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza di edifici vecchi e fatiscenti, che mettono a rischio l’incolumità pubblica.

Il problema si è verificato prima di tutto in via Verdi dove i vigili hanno rilevato la caduta di parti di cemento dal cornicione dello stabile e dalla pensilina di copertura di un balcone al secondo piano.

Come sempre sono state eliminate le parti a rischio di imminente caduta e la zona è stata circondata con le transenne.

Altro caso in via Parini dove intonaco e cemento sono venuti giù dalla facciata di un edificio. I vigili del fuoco hanno inviato la relazione alla Polizia locale sottolineando i forti pericoli per i passanti e anche per eventuali auto in sosta e gli uffici comunali hanno già emesso le ordinanze.

I provvedimenti impongono la messa in sicurezza immediata con l’inizio dei lavori di ristrutturazione, in caso contrario scatteranno le multe e qualora si verifichino danni a persone o cose, la denuncia. Ovunque in città spuntano transenne a circondare case pericolanti. Ci sono ancora nell’edificio che ospitava la gelateria Xaxa in via Marconi e che adesso è in vendita in attesa di un acquirente. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA